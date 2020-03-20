Сценарий умеренной рецессии уже заложен в котировках акций РФ, вопрос в ее продолжительности и глубине - "БКС Глобал Маркетс"

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"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 18 марта 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, очевидно, что рецессия надвигается, и в случае реализации сценария глобального спада экономики индекс РТС может опуститься до уровня 800-900 пунктов.

"В то время как этот сценарий, видимо, уже учтен в котировках, главный вопрос заключается в продолжительности и глубине рецессии - именно это определит сроки и значения, при которых будет обоснована рекомендация "покупать" бумаги. В текущих условиях сложно предсказать развитие событий на горизонте более нескольких недель. Таким образом, рынок, возможно, останется в широком диапазоне в условиях экстремально высокой волатильности, прежде чем сформируется новый тренд", - говорится в материалах инвестбанка.

Отток средств из российских акций через ETF составил за отчетный период $156 млн за счет GEM ETF: отток капитала из этой категории фонда превысил $100 млн, тогда как российские ETF потеряли всего $53 млн. "В целом прошедшая неделя стала худшей с августа 2019 года и в то же время выдающейся - с исторической точки зрения. Мы наблюдали наихудшие с июня 2018 года три недели подряд, однако объем оттоков не может объяснить глубину просадки - инвесторы в ETF по большей части просто наблюдали за тем, как тают их инвестиции, в рыночной панике. Мы считаем, что причиной стали поиски ликвидности на рынке", - отмечают эксперты.

Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 2,1% по итогам недели, завершившейся в среду. Объем новых "шортов" упал на 15%. Как говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс", розничные инвесторы довольно спокойно реагировали на шторм в акциях и выступали в качестве чистых покупателей до 10 марта, после чего перешли в категорию чистых продавцов впервые с конца января.

"Игроки менее активно открывали короткие позиции, начиная с 25 февраля, когда индекс РТС упал ниже 1450 пунктов. В среду, 18 марта, новые короткие позиции достигли пика, но в четверг, 19 марта, тренд, скорее всего, развернулся - волатильность просто убийственная, и как обычно в моменты кризиса, большинство инвесторов явно не видели приближающийся шторм таких небывалых масштабов. На прошлой неделе потоки институционалов отразили реальную панику: на каждый $1 покупок приходилось $3,4 продаж - глобальные игроки стихийно покидают рынок, обвал нефтяных котировок продолжается, что также нашло отражение на валютном рынке", - говорится в обзоре.