Запуск нового механизма валютных интервенций ЦБ на открытом рынке позитивен для рубля - "ВТБ Капитал"

Запуск нового механизма продажи валюты Центробанком РФ на открытом рынке позитивен для рубля, считает главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ и СНГ Александр Исаков, сообщается в комментарии инвестбанка.

Как сообщалось, ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка (MOEX: SBER). Валюта будет продаваться при Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

По оценкам Исакова, дополнительный объем продажи валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка будет равен 50% от объема продаж в рамках бюджетного правила. Таким образом, при цене нефти марки Urals на уровне $20 за баррель объем валютных интервенций возрастет в 1,5 раза - с $2,8 млрд до $3,5-4 млрд в месяц, полагает экономист.

Как отмечает эксперт, в рамках данного механизма действуют три ограничительных условия: цена нефти марки Urals (она должна быть ниже $25 за баррель); время (до конца сентября 2020 года); стоимость пакета акций Сбербанка (около $24 млрд), предполагающая, что при цене Urals в $20 за баррель дополнительные продажи валюты будут продолжаться примерно в течение двух лет.

"Объем продажи Центробанком РФ валюты на рынке с учетом введения нового механизма достаточен для того, чтобы повлиять на рынок. Время выбрано правильно", - пишет Исаков.