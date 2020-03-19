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19 марта 2020 года 18:42
Рынок ОФЗ в ближайшие дни может получить положительный импульс - ITI Capital
Рынок ОФЗ в ближайшие дни может получить положительный импульс, если ключевая ставка будет сохранена на уровне 6%, а цены на нефть продолжат консолидироваться у текущих значений, говорится в комментарии ITI Capital . Несмотря на то, что динамика российского локального долгового рынка в последние недели была несколько хуже аналогов в других развивающихся странах, в абсолютном выражении падение пока не выглядит угрожающе, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В последний раз на подобных уровнях гособлигации торговались летом 2019 г., в то время как в предыдущие кризисные периоды падение котировок ОФЗ было гораздо более существенным. Определенную поддержку ОФЗ, по мнению эксперта, также оказал отказ Минфина от проведения первичных аукционов, которых не было уже три недели (первичное предложение восстановится только по мере стабилизации торговых площадок). "Дальнейшая траектория движения российских облигаций во-многом будет определяться новостями о пандемии коронавируса, а также мерами мировых регуляторов, направленными на стабилизацию рынков, - считает Искандер Луцко. - В этой связи немаловажное значение будут иметь действия и риторика ЦБ России во время очередного заседания по ключевой ставке, намеченного на пятницу, 20 марта. Текущий уровень ставок краткосрочных бумаг подразумевает ужесточение монетарных условий как минимум на 1% в течение ближайшего года". По мнению эксперта ITI Capital, ключевая ставка останется неизменной в ближайшее время. "Российскому регулятору пока успешно удается сдерживать девальвацию рубля за счет ежедневных интервенций на валютном рынке. Таким образом, рынок ОФЗ в ближайшие дни может получить положительный импульс, если ключевая ставка будет сохранена на уровне 6%, а цены на нефть продолжат консолидироваться у текущих значений", - полагает И. Луцко.
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