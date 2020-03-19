Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»

Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала".

"Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока они не смогут «переварить» текущие новости, - отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарльз Робертсон. - Мы считаем, что необходимо продемонстрировать, что вирус находится под контролем, прежде чем инвесторы смогут сосредоточиться на экономических последствиях из-за режима изоляции. Замедление в росте числа зараженных в Италии может помочь, но рынки США вряд ли стабилизируются при росте числа заболевающих почти на 40% в день. Мы думаем, что нам нужно увидеть хотя бы уменьшение этой цифры вдвое. У многих, с кем мы разговариваем, усиливаются «медвежьи» настроения. Мы считаем, что настало время для МВФ и Всемирного банка, стран «Большой семерки» и Китая оказать существенную поддержку развивающимся и пограничным рынкам".