Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer

ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии из-за распространения коронавируса. При этом от американского регулятора продолжают ожидать дальнейших шагов, поскольку предпринятые до этого меры не помогут малому бизнесу. Все более вероятным становится создание дополнительных возможностей для кредитования бизнеса, государства и органов власти штатов и местного самоуправления.

"ФРС США перезапустит кризисную программу для облегчения ситуации на рынке коммерческих бумаг, которые в основном используются крупными компаниями для решения проблем с краткосрочной ликвидностью, отмечает главный валютный стратег Julius Baer

Дэвид Коль. - Рынок оказался в значительном напряжении из-за пандемии коронавируса, и спреды по отношению к Казначейским облигациям США увеличились до 120 б.п. Центральный банк использует экстренные полномочия для запуска программы выкупа коммерческих ценных бумаг. Регулятор предоставит 10 млрд долл. США из Валютного стабилизационного фонда для обеспечения кредитных гарантий".

Это решение последовало за внеочередным снижением ключевой ставки практически до нулевого уровня и крупными вливаниями ликвидности через покупку активов и сделки репо, которые пока что не смогли успокоить рынки. Тем не менее, предпринятые до сих пор шаги не помогут менее крупным бизнесам, органам власти штатов и местному самоуправлению. В связи с этим растут ожидания, что ФРС США предоставит им дополнительные возможности кредитования, указывает эксперт Julius Baer.