Raiffeisenbank поднял рейтинг акций и ADR Газпрома до "покупать" после переоценки

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 240 рублей до 260 рублей за штуку, но понизил ее для американских депозитарных расписок (ADR) газового монополиста с $7,4 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Между тем рекомендация (рейтинг) и для акций, и для ADR "Газпрома" была повышена с "держать" до "покупать".