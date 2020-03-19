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19 марта 2020 года 15:20
Текущий курс рубля отражает произошедшее обесценение нефти - Райффайзенбанк
Текущий курс рубля не выглядит избыточно слабым, а отражает произошедшее обесценение нефти, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Мы ожидали преодоление отметки 80 руб./долл. еще в начале марта, исходя из нашей модели платежного баланса и взаимосвязи рублевой и долларовой цен на нефть (в текущих ценах). Как следствие, текущий курс рубля, по нашему мнению, не выглядит избыточно слабым, а отражает произошедшее обесценение нефти. Напомним, что в результате развала соглашения ОПЕК+ происходит увеличение предложения нефти сорта Arabia Light (до 2-3 млн барр. в сутки) по "бросовым" ценам. Она вытесняет с рынка более сернистую нефть сорта Urals в условиях общего падения спроса на энергоносители (многие производства сокращены или приостановлены, как и транспортное сообщение). По данным СМИ, даже предоставление дисконта 10-15% по Urals (к Brent) не встречает спрос, то есть может сложится такая ситуация, при которой вслед за ценой упадет и объем экспорта российской нефти или российским компаниям придется предоставлять более существенный дисконт, сопоставимый с арабским предложением", - пишут аналитики банка. Однако скорость обесценения рубля в среду многих участников рынка напугала: в какой-то момент исчезли заявки на продажу долларов (все решили играть только на обесценение рубля), и произошла приостановка торгов на "Московской бирже", отмечают эксперты. Последовала реакция регулятора: сегодня ЦБ РФ приступил к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке (в дополнении к бюджетному правилу) в связи с получением иностранной валюты из ФНБ в качестве оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка. Эта дополнительная продажа валюты будет осуществляться, лишь когда котировки Urals будут ниже 25 долл./барр., и варьироваться в зависимости от глубины падения нефти (иные подробности не указаны). Как следует из пресс-релиза, эта мера введена, чтобы способствовать финансовой и экономической стабильности в условиях "повышенной волатильности". "По нашему мнению, для регулятора опасность представляет не сам курс рубля, а темп его ослабления, который при текущих низких рублевых ставках может спровоцировать спекулятивное давление и бегство рублевых сбережений в твердую валюту (нулевая долларовая ставка не сдерживает этот процесс). Поскольку ожидания большинства участников рынка формируются в значительной степени как линейная экстраполяция наблюдающегося тренда, для сдерживания бегства из рубля нужно иметь такую рублевую процентную ставку, которая компенсировала бы (большую часть) реализовавшегося ослабления рубля на горизонте последних 12М. Кроме того, в этом году много дешевой рублевой ликвидности поступит в банковский сектор из-за ожидаемого бюджетного дефицита в условиях сохранения низких цен на нефть (фактор удешевления рублевой ликвидности в секторе, при прочих равных), - указывают аналитики банка. - В этой связи (после шока, испытанного на валютном рынке в среду) логичным действием ЦБ РФ на заседании в пятницу было бы повышение ключевой ставки. Кстати говоря, судя по наклону кривой ROISfix, участники денежного рынка предполагают именно такой исход. В случае если этого не произойдет, подобные шоковые явления могут повторяться, учитывая, что рубль все еще сохраняет потенциал для ослабления на фоне реализующегося нефтегазового шока". "По нашим оценкам, общий объем валюты, который ЦБ РФ может продать в дополнение к бюджетному правилу, составляет 30-35 млрд долл. (в зависимости от курса). В сумме с исполнением бюджетного правила ЦБ РФ может за год продать валюту на 52-63 млрд долл. Учитывая наличие избытка валютной ликвидности в банковском секторе (около 17 млрд долл.), эти продажи валюты позволят удержать курс в пределах 90-115 руб./долл. в негативном сценарии, если в течение следующих 12М нефть Brent останется в среднем в диапазоне 20-25 долл./барр. В этих расчетах мы не предполагаем реализацию риска существенного падения объемов экспорта нефти Urals и/или роста дисконта Urals к Brent (что усилит давление на рубль)", - указывают специалисты Райффайзенбанка.
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