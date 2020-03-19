.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Julius Baer снижает прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 марта 2020 года 15:02
Julius Baer снижает прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев
Аналитики Julius Baer снижают прогноз по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. Котировки нефти опустились до новых минимумов, поскольку рецессия кажется неизбежной из-за ожидания широкомасштабной изоляции экономик. Двойной шок от развития пандемии и политических новостей создает беспрецедентно мощную обстановку неопределенности, которая будет иметь долгосрочные последствия для нефтегазовых компаний и нефтедобывающих стран. "Мы снижаем прогнозы, отражая ожидаемый спад в экономике, однако видим больше вероятности роста цен на нефть с текущих уровней, чем их снижения, и занимаем конструктивную позицию по рынку", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Ожидания широкомасштабной изоляции экономик в большинстве стран западного мира усилили распродажу на рынке нефти и подтолкнули цены к падению ниже 25 долл. США за баррель. Рецессия, по мнению эксперта банка, выглядит все более вероятной. Рынок нефти испытывает давление двойного шока в связи с пандемией и политическими новостями, и вступил в период растущего избытка предложения. Спрос на нефть в текущем году будет снижаться, в то время как ведущие нефтедобывающие страны, Саудовская Аравия и Россия, перешли к увеличению производства из-за резкого изменения нефтяной политики. "Прогноз выглядит неутешительным, однако мы видим основания для того, чтобы утверждать, что котировки нефти приблизились к прохождению дна, - указывает Норберт Рюкер. - "Медвежьи" настроения на рынке уже достигли пика, и позиции хедж-фондов на рынке фьючерсов сильно смещены в сторону падения. Даже в исторической перспективе текущее падение цен на нефть является исключительным, однако сравнимые распродажи, как правило, сменялись ростом с перепроданных уровней. Текущие уровни цен вынуждают производителей снижать производство и стимулировать спрос, что создает основы для восстановления равновесия. В то время как этот процесс, вероятнее всего, ограничит рост запасов только в следующем году, котировки нефти, как правило, сигнализируют об изменении фундаментальных факторов на полгода раньше". Одновременно с тем, как экономики западных стран уже близки к временной остановке, Китай показывает признаки восстановления. "Исходя из того, что рецессия стала неизбежной, мы снижаем наши прогнозы по ценам на нефть до 32,5 долл. США за баррель в перспективе 3-х месяцев и 45 долл. США за баррель в перспективе 12-ти месяцев, - заключает эксперт Julius Baer. - Атмосфера повышенной неопределенности может привести к длительному периоду сильной волатильности. Тем не менее, мы считаем, что риски для цен на нефть смещены в сторону роста, а не падения, и занимаем конструктивную позицию по рынку. Резко устремленная вверх фьючерсная кривая подавляет любые возможности для инвестиций. Если цены будут оставаться на пониженных уровнях дольше, чем ожидалось, нефтегазовые компании и нефтедобывающие страны столкнутся с еще одним периодом экономических трудностей, сравнимым с 2015 и 2016 гг.".
.
19 марта 2020 года 18:09
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться - «Ренессанс Капитал»
Рынки должны увидеть снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в США, прежде чем они смогут стабилизироваться, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". "Рынки на этой неделе были в состоянии обвала настолько, насколько мы ожидали, когда поддержали идею их закрытия до тех пор, пока... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:50
Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного... читать дальше
.19 марта 2020 года 17:29
Вероятно, ФРС предоставит дополнительные возможности кредитования некрупному бизнесу, органам власти штатов и местному самоуправлению - Julius Baer
ФРС США переключилась в режим борьбы с кризисом и перезапустила программу по выкупу коммерческих бумаг, говорится в комментарии Julius Baer. Это еще одна мера для обеспечения достаточного предложения ликвидности на фоне того, как финансовые рынки торопятся учесть в котировках вероятность рецессии... читать дальше
.19 марта 2020 года 12:07
Аналитики "Нордеа банка" подчеркивают, что для устойчивой стабилизации нефтяного рынка в первую очередь необходимо увидеть замедление темпов распространение коронавируса за пределами Китая. Пока этого не происходит, цены на нефть останутся уязвимыми, говорится в обзоре банка. "Давление на... читать дальше
.19 марта 2020 года 11:36
Доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют - ГК "ФИНАМ"
Американская валюта на этой неделе динамично укрепляется, доллар зафиксировал многолетние максимумы, в том числе против британского фунта, новозеландской и австралийской валют, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга... читать дальше
.19 марта 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы рухнули в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время "в плюс". Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне. читать дальше
.18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
.18 марта 2020 года 15:13
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:52
Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов полагает, что сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.