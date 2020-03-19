Влияние на валютный рынок будет заметно при продажах ЦБ РФ $200-500 млн в день - ING Bank

Для того, чтобы повлиять на конъюнктуру рынка в краткосрочной перспективе, Центробанку РФ могут потребоваться продажи валюты $200-500 млн в день с учетом сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка (MOEX: SBER), что предполагает дополнительные валютные интервенции на $100-400 млн в день, считает главный экономист ING Bank по РФ Дмитрий Долгин.

Как говорится в обзоре ING Bank, эксперт сомневается, что регулятор выберет вариант массированных интервенций, которые привели бы к значительному отклонению курса от уровней, оправданных ценами на нефть и динамикой сопоставимых валют.

"Валютные интервенции не устранят чувствительность рубля к цене на нефть, но могут несколько снизить ее по сравнению с текущей динамикой, когда курс рубля ослабевает на 1 рубль к доллару США при снижении на $2 цены барреля нефти", - пишет экономист.

По мнению Долгина, повышенное внимание ЦБ РФ к валютному рынку свидетельствует о том, что на данном этапе регулятор не спешит прибегать к повышению ключевой ставки.