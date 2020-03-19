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19 марта 2020 года 14:43
Рубль получает шанс на стабилизацию в ближайшей перспективе - БКС
Российской валюте удается осуществить некоторое укрепление на фоне отскока нефтяных цен после их провала накануне, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. В четверг рубль торгуется вблизи отметки 80-80,5 рублей за доллар. Также ЦБ РФ просигнализировал об увеличении объемов покупок валюты при нефти ниже 25$ за счет реализации механизма продажи акций Сбербанка. Текущий отскок на рынках, по оценкам эксперта, может иметь технический характер, процесс учета мировой рецессии в стоимости активов еще не завершен. "Усиленное давление со стороны слабой ценовой инфраструктуры в нефти в ближайшее время сохранится. - полагает Антон Покатович. - Также мы не исключаем, что рост доходностей десятилетних ОФЗ может продолжиться к уровням 10% в обозримой перспективе. Снижение цен российских долговых бумаг также может выступать сигналом в пользу усиления оттока иностранного капитала из данной группы рублевых активов. В совокупности данный набор факторов формирует масштабное давление на рублевую валюту. На наш взгляд, условно "искусственное" удержание курса рубля от ослабления в таких условиях путем, например, повышения ключевой ставки может оказаться не столь эффективным и в дальнейшем привести к высокоамплитудным скачкам ослабления курса российской валюты". Другими словами, осуществление мер поддержки финансовой стабильности российских рынков за счет как продаж валюты, так и расширения каналов представления ликвидности должно реализовываться. Однако данный набор мер, по мнению эксперта "БКС Премьер", не должен препятствовать нормальному (относительно текущих условий) ослаблению рублевой валюты. На взгляд А. Покатовича, оперативные действия ЦБ в виде реализации механизма увеличения объемов продажи валюты при переходе нефти ниже 25$ являются наиболее своевременными относительно текущей ситуации. В этой связи эксперт продолжает ожидать сохранения уровня ключевой ставки неизменной на мартовском заседании. "Курс рубля в краткосрочной перспективе может формироваться в достаточно широком диапазоне 79-82 рублей за доллар, - прогнозирует Антон Покатович. - Однако, по нашим оценкам, к концу марта-началу апреля движение российской валюты может стабилизироваться - за счет значительного увеличения объемов продажи валюты (если нефть в этот период перейдет в диапазон 20-25$) рубль в этой перспективе может вернуться в коридор 75-80 рублей за доллар. Также не исключаем, что при стабилизации рыночной конъюнктуры во второй половине весны-начале лета ЦБ РФ может вернуться к рассмотрению вопроса о возвращении к снижению ставки". По мнению аналитика "БКС Премьер", при реализации сценария возвращения ЦБ РФ к традиционной жесткости в ответ на усиление экономических рисков в виде повышения ставки, например, на 150 б.п., не гарантирует рублю защищенность от дальнейшего ослабления. "Мы считаем, что наиболее существенным фактором для движения курса российской валюты в ближайшей перспективе будет оставаться динамика нефтяных цен. С учетом вполне реальных рисков снижения нефтяных цен к уровням 25$ и ниже, действия экономического блока властей, на наш взгляд, должны быть сосредоточены на поддержке совокупного спроса в экономике", - резюмирует эксперт.
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