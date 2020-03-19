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19 марта 2020 года 14:06
Вероятен откат пары USD/RUB вслед за нефтью в зону 77-79 руб./долл. - ИК "Фридом Финанс"
Вероятен откат пары USD/RUB вслед за нефтью в зону 77-79 руб./долл., говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Рубль восстанавливается гораздо слабее, чем рынок в целом, и отчасти это может объясняться продолжением выводом капитала иностранными инвесторами, полагает эксперт. Однако игроки рынка очень осторожны после массовых закрытий маржин-коллов накануне. Доллар в паре с рублем на открытии подскочил до нового максимума в этом году - 81,97, но затем резко развернулся и сейчас торгуется ниже 80, в отдельные моменты доходя до 79,1. "Мы ожидаем отката пары USD/RUB вслед за нефтью в зону 77-79. При обратном сценарии отметка 82 не станет пределом. В худшем случае (нефть по $20 или ниже) еще до конца месяца мы можем увидеть котировки USD/RUB вблизи 90", - прогнозирует В. Емельянов. Евро сейчас, как и все прочие крупные валюты, резко просел к доллару. "Зарубежные рынки страдают от нехватки ликвидности, что вызывает повышенный спрос на американскую денежную единицу, - указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Пара EUR/USD откатилась к 1,08, притом что еще 9 и 10 марта за нее давали 1,14. Таким образом, евро менее чем за 10 дней обвалился на 5,5%. Мы полагаем, что это аномальная ситуация и евро восстановится до 1,12, что будет увеличивать разницу в рублевой стоимости американской и европейской валют".
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