Настроения у инвесторов улучшились на фоне подрастающей нефти и за счет ощутимого выхода на рынок ЦБ РФ - Банк "Санкт-Петербург"

Российские активы в четверг подрастают вслед за нефтью, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". В среду сильнее всего пострадал рубль, который к завершению торгов на московской бирже достиг верхней границы ценового диапазона в 80,87 руб./$. "Настроения у инвесторов в рублевые активы в четверг улучшились как на фоне подрастающей нефти, так и за счет ощутимого выхода на рынок Центрального Банка РФ, который объявил о начале продажи валюты для Минфина на покупку акций Сбербанка, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Регулятор также объявил о том, что эти операции будут осуществляться при цене нефти марки URALS ниже $25/барр. Котировки российской марки (котируются ниже североморской Brent на 1-3$) вероятно останутся ниже этого уровня в ближайшее время, что позволит ЦБ демпфировать падение рубля. Рынок акций также следует за нефтью, сегодня индекс Мосбиржи корректируется примерно на 4% после болезненного падения накануне".