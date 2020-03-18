Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ - Уралсиб

Можно рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ РФ, говорится в обзоре УК "Уралсиб".

"Согласно ежемесячному обзору динамики потребительских цен, ЦБ РФ оценил недавнее ослабление рубля как существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор, и отметил, что продолжающееся замедление мировой экономики и возросшая неопределённость могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера. Что позволяет рассчитывать на сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании ЦБ в пятницу", - отмечают аналитики компании.