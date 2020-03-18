.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль остается под серьезным давлением новостного фона - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 марта 2020 года 19:00
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона - ИК "Велес Капитал"
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими государствами и мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти. Также, по всей видимости, инвесторы начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри РФ, не исключая повторения сценария, наблюдаемого в ведущих европейских странах, полагает эксперт. "Обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, однако в условиях распространения глобальной пандемии Банк России будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики, - отмечает Юрий Кравченко. - В текущих условиях повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке. При этом снижение ключевой ставки в российских реалиях не работает таким же образом, как в странах с ведущими экономиками. В подобных условиях оптимальным решением стало бы сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (6,0% годовых). Гораздо большую важность будет иметь то, насколько регулятору удастся убедить участников рынка в возможностях по безусловной поддержке финансовой системы и экономики".
.
18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
.18 марта 2020 года 15:13
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:52
Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов полагает, что сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:33
Меры финансового регулирования в Европе меняются, учитывая активизацию фискального стимула, снижение зависимости от денежно-кредитной политики и значительный рост предложения защитных активов для банков, институциональных инвесторов и частных инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. После... читать дальше
.18 марта 2020 года 13:42
Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения... читать дальше
.18 марта 2020 года 11:02
Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка. Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:53
Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:33
Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer
Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.