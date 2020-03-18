Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными - "Нордеа банк"

Более двух недель на глобальных рынках сохраняются панические настроения на фоне распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, говорится в аналитическом материале "Нордеа банка". На глобальных площадках продолжает доминировать страх, а масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые центральными банками и правительствами стран, не позволяют стабилизировать рынки, так как по-прежнему неизвестно, как много потребуется времени для того, чтобы взять распространение вируса под контроль.

"Рубль находится под давлением описанных рыночных настроений, которые усугубляются падением цен на нефть к минимумам с 2003 года, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - После распада сделки ОПЕК+ существенно поменялась структура нефтяного рынка, участники которого перешли от балансировки спроса и предложения к ценовой войне. Как следствие, для цен на нефть сохраняются существенные риски дальнейшего снижения. Несмотря на существенное ослабление корреляции курса рубля с ценами на нефть с 2016 года благодаря действию бюджетного правила и накоплению существенных золотовалютных резервов, рубль по-прежнему чувствителен к резким движениям цены нефти особенно, когда уровень цен находится существенно ниже цены отсечения, заложенной в бюджетном правиле (42,4 долл./бар.)".

По оценкам экспертов банка, при цене нефти в диапазоне 20-30 долл./бар. курс рубля может находиться в диапазоне 75-84 в паре с долларом и 82-92 в паре с евро в зависимости от настроений на мировых рынках. При резком приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности.

"Ключевым фактором для курса рубля остается динамика распространения коронавируса, которая формирует настроения инвесторов на глобальных площадках, - указывают аналитики "Нордеа банка". - Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса. Опыт Китая показывает, что с момента введения жестких мер карантина до замедления темпов распространения вируса прошло 14 дней. Европейские страны и США инициировали меры карантина на более поздних стадиях распространения вируса, поэтому рынки могут не получить повода для устойчивой стабилизации на аналогичном временном горизонте. В таких условиях мы ожидаем, что риски по рублю останутся смещенными в сторону дальнейшего ослабления в течение ближайших полутора месяцев. В то же время, при появлении признаков замедления темпов распространения вируса мы ожидаем постепенного восстановления рубля в направлении отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро. Это может произойти на трехмесячном горизонте".

По мнению экспертов банка, фундаментальное изменение структуры нефтяного рынка не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление цен на нефть до уровней выше 40 долл./бар. даже после того, как распространение коронавируса будет взято под контроль, поэтому после стабилизации ситуации рубль будет искать новое равновесие на более слабых уровнях, чем те, что наблюдались в конце 2019 – начале 2020 года. Специалисты "Нордеа банка" прогнозируют, что на горизонте года новые равновесные уровни будут формироваться в коридоре 65-70 в паре с долларом и 75-80 в паре с евро.