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18 марта 2020 года 18:05
Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными - "Нордеа банк"
Более двух недель на глобальных рынках сохраняются панические настроения на фоне распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая, говорится в аналитическом материале "Нордеа банка". На глобальных площадках продолжает доминировать страх, а масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые центральными банками и правительствами стран, не позволяют стабилизировать рынки, так как по-прежнему неизвестно, как много потребуется времени для того, чтобы взять распространение вируса под контроль. "Рубль находится под давлением описанных рыночных настроений, которые усугубляются падением цен на нефть к минимумам с 2003 года, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - После распада сделки ОПЕК+ существенно поменялась структура нефтяного рынка, участники которого перешли от балансировки спроса и предложения к ценовой войне. Как следствие, для цен на нефть сохраняются существенные риски дальнейшего снижения. Несмотря на существенное ослабление корреляции курса рубля с ценами на нефть с 2016 года благодаря действию бюджетного правила и накоплению существенных золотовалютных резервов, рубль по-прежнему чувствителен к резким движениям цены нефти особенно, когда уровень цен находится существенно ниже цены отсечения, заложенной в бюджетном правиле (42,4 долл./бар.)". По оценкам экспертов банка, при цене нефти в диапазоне 20-30 долл./бар. курс рубля может находиться в диапазоне 75-84 в паре с долларом и 82-92 в паре с евро в зависимости от настроений на мировых рынках. При резком приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. "Ключевым фактором для курса рубля остается динамика распространения коронавируса, которая формирует настроения инвесторов на глобальных площадках, - указывают аналитики "Нордеа банка". - Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса. Опыт Китая показывает, что с момента введения жестких мер карантина до замедления темпов распространения вируса прошло 14 дней. Европейские страны и США инициировали меры карантина на более поздних стадиях распространения вируса, поэтому рынки могут не получить повода для устойчивой стабилизации на аналогичном временном горизонте. В таких условиях мы ожидаем, что риски по рублю останутся смещенными в сторону дальнейшего ослабления в течение ближайших полутора месяцев. В то же время, при появлении признаков замедления темпов распространения вируса мы ожидаем постепенного восстановления рубля в направлении отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро. Это может произойти на трехмесячном горизонте". По мнению экспертов банка, фундаментальное изменение структуры нефтяного рынка не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление цен на нефть до уровней выше 40 долл./бар. даже после того, как распространение коронавируса будет взято под контроль, поэтому после стабилизации ситуации рубль будет искать новое равновесие на более слабых уровнях, чем те, что наблюдались в конце 2019 – начале 2020 года. Специалисты "Нордеа банка" прогнозируют, что на горизонте года новые равновесные уровни будут формироваться в коридоре 65-70 в паре с долларом и 75-80 в паре с евро.
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18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
.18 марта 2020 года 15:13
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:52
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.18 марта 2020 года 14:33
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.18 марта 2020 года 13:42
Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения... читать дальше
.18 марта 2020 года 11:02
Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка. Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:53
Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:33
Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer
Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
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