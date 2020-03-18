Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ, говорится в обзоре ИК.

По мнению аналитиков Sova Capital, высока вероятность того, что российские электрогенерирующие компании выплатят дивиденды за 2019 год, близкие к их последним прогнозам, предлагая привлекательную дивидендную доходность.

"Мы понимаем, что акции электроэнергетических компаний РФ могут быть слишком рискованными для инвесторов, которые измеряют свою доходность в иностранной валюте, поскольку рубль может продолжить снижение. Тем не менее, локальные инвесторы, такие как пенсионные и паевые инвестиционные фонды, могут начать покупать дивидендные истории в акциях электроэнергетических компаний РФ после резкого падения их котировок", - говорится в обзоре.