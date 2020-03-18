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18 марта 2020 года 17:17
Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital рекомендует обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ, говорится в обзоре ИК. По мнению аналитиков Sova Capital, высока вероятность того, что российские электрогенерирующие компании выплатят дивиденды за 2019 год, близкие к их последним прогнозам, предлагая привлекательную дивидендную доходность. "Мы понимаем, что акции электроэнергетических компаний РФ могут быть слишком рискованными для инвесторов, которые измеряют свою доходность в иностранной валюте, поскольку рубль может продолжить снижение. Тем не менее, локальные инвесторы, такие как пенсионные и паевые инвестиционные фонды, могут начать покупать дивидендные истории в акциях электроэнергетических компаний РФ после резкого падения их котировок", - говорится в обзоре.
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18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
.18 марта 2020 года 15:13
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:52
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.18 марта 2020 года 14:33
Меры финансового регулирования в Европе меняются, учитывая активизацию фискального стимула, снижение зависимости от денежно-кредитной политики и значительный рост предложения защитных активов для банков, институциональных инвесторов и частных инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. После... читать дальше
.18 марта 2020 года 13:42
Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения... читать дальше
.18 марта 2020 года 11:02
Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка. Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:53
Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:33
Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer
Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
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