ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосэнерго

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", но понижают целевую цену до 1,71 руб. на фоне отражения крупных списаний по активам, которые могут повлиять на дивиденды, говорится в комментарии инвесткомпании. Акции, на взгляд аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых, вполне справедливо оценены рынком.

"Мосэнерго" производит около 6% всей электроэнергии в России. Входит в "Газпром энергохолдинг", который контролируется "Газпромом". Компания владеет 15 электростанциями в Москве и Московской области. Без учета обесценений скорректированная прибыль составила 16,6 млрд руб. (-28% г/г), подчеркивается в комментарии эксперта.

"В этом дивидендном сезоне норма выплат повысится до 50% прибыли по МСФО, что позитивно для долгосрочной картины, - отмечает Наталия Малых. - Если неденежные списания будут исключены из расчета дивидендов, то DPS может составить 0,21 руб. с очень привлекательной DY 12,3%. DPS по неочищенной прибыли - 0,12 руб. с DY 7,1%. Потенциал "Мосэнерго" может быть ограничен в среднесрочной перспективе, но мы сохраняем позитивное видение на биржевую историю MSNGв долгосрочном плане. В долгосрочном периоде точками роста станут оптимизация мощностей, участие в программе модернизации, улучшение дивидендной политики "Газпрома", достаточно быстрая индексация цен на мощность в КОМ с 2022 г.".