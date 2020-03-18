Газпромбанк поднял рекомендацию для акций Энел Россия до "выше рынка" после падения котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рекомендацию для акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "нейтрально" до "выше рынка" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была понижена экспертами с 1,05 рубля до 0,95 рубля за штуку.