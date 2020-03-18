Goldman Sachs убрал ADR Газпром нефти и ЛУКОЙЛа из CEEMEA Focus List

Goldman Sachs убрал американские депозитарные расписки (ADR) ПАО "Газпром нефть" и ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) из в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ), сообщается в обзоре инвестбанка.

Как сообщалось, кроме того, для ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была понижена рекомендация с "покупать" для "держать", а для ADR "ЛУКОЙЛа" рекомендация "покупать" была сохранена.

Из российских компаний нефтегазового сектора РФ в настоящее время в CEEMEA Focus List входят только обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN). Долгосрочная рекомендация "покупать" для этих бумаг от аналитиков Goldman Sachs была подтверждена, а для привилегированных акций "Татнефти", как сообщалось, рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".