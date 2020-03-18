Sova Capital подняла рейтинг GDR Х5 и Магнита до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для GDR Х5 и акций и GDR "Магнита" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".