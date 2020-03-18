Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии - ИК "Фридом Финанс"

Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов полагает, что сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России.

"Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета, - отмечает В. Емельянов. - Без поддержки ФНБ и центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 руб. По оценке зарубежных инвестбанков, примерно там же (вернее, около 117 руб.) находится предел падения российской валюты в случае усиления волатильности на американских рынках и, как следствие, почти полного ухода нерезидентов из рубля".

Однако аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят оснований для столь сильного ослабления российской валюты, но не исключают, что в ближайшие сессии доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80, а в отдельные дни может подниматься и выше. "Возможно, нечто подобное произойдет и в среду днем: рынок фьючерсов на индексы акций США вновь показывает уход за лимиты по волатильности, так что рынки способны опять сильно разбалансироваться. Альтернативный, но не менее вероятный сценарий - отскок по индексам вверх, рост нефти и, как следствие, уход доллара в зону 72-75 руб. Маловероятно, что доллар и евро останутся на текущих отметках в течение всего дня, поскольку сегодня подвижны все сегменты финансового рынка без исключения", - прогнозирует эксперт.

Судя по тому, что доллар на открытии резко взлетел до 79,22 (на 3,32 руб.), а потом так же резко скорректировался вниз на половину этого движения, Валерий Емельянов считает, что имела место разовая крупная продажа рубля за доллары. "Вероятнее всего, это была сделка, инициированная нерезидентом, - подчеркивает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Иностранные фонды сейчас вынуждены выходить из российского рынка в связи с общим оттоком средств клиентов из всех рискованных позиций, в особенности с развивающихся рынков. Аналогичные резкие движения в последние дни можно периодически наблюдать в большинстве стран с низколиквидным рынком при выходе крупных игроков. В ряде случаев, например, на Филиппинах, из-за всплеска волатильности торги закрывают вообще на несколько дней".