.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 марта 2020 года 14:52
Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии - ИК "Фридом Финанс"
Доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80 в ближайшие сессии, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов полагает, что сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России. "Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета, - отмечает В. Емельянов. - Без поддержки ФНБ и центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 руб. По оценке зарубежных инвестбанков, примерно там же (вернее, около 117 руб.) находится предел падения российской валюты в случае усиления волатильности на американских рынках и, как следствие, почти полного ухода нерезидентов из рубля". Однако аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят оснований для столь сильного ослабления российской валюты, но не исключают, что в ближайшие сессии доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80, а в отдельные дни может подниматься и выше. "Возможно, нечто подобное произойдет и в среду днем: рынок фьючерсов на индексы акций США вновь показывает уход за лимиты по волатильности, так что рынки способны опять сильно разбалансироваться. Альтернативный, но не менее вероятный сценарий - отскок по индексам вверх, рост нефти и, как следствие, уход доллара в зону 72-75 руб. Маловероятно, что доллар и евро останутся на текущих отметках в течение всего дня, поскольку сегодня подвижны все сегменты финансового рынка без исключения", - прогнозирует эксперт. Судя по тому, что доллар на открытии резко взлетел до 79,22 (на 3,32 руб.), а потом так же резко скорректировался вниз на половину этого движения, Валерий Емельянов считает, что имела место разовая крупная продажа рубля за доллары. "Вероятнее всего, это была сделка, инициированная нерезидентом, - подчеркивает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Иностранные фонды сейчас вынуждены выходить из российского рынка в связи с общим оттоком средств клиентов из всех рискованных позиций, в особенности с развивающихся рынков. Аналогичные резкие движения в последние дни можно периодически наблюдать в большинстве стран с низколиквидным рынком при выходе крупных игроков. В ряде случаев, например, на Филиппинах, из-за всплеска волатильности торги закрывают вообще на несколько дней".
.
18 марта 2020 года 18:31
Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают падения акций компании Boeing еще, как минимум, на 35% и не рекомендуют к покупке Boeing в этом году, даже если цены превысят прогноз по падению, говорится в комментарии инвесткомпании. "Запросы от Boeing на 60 млрд господдержки указывают на то, что компания... читать дальше
.18 марта 2020 года 16:51
События последних дней – это фактически новый глобальный финансовый кризис, для многих глобальная рецессия уже превращается в базовый сценарий, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. Рынок... читать дальше
.18 марта 2020 года 15:13
Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Улучшение эпидемиологической ситуации является главным условием для разворота "медвежьего" тренда. "На финансовых рынках... читать дальше
.18 марта 2020 года 14:33
Меры финансового регулирования в Европе меняются, учитывая активизацию фискального стимула, снижение зависимости от денежно-кредитной политики и значительный рост предложения защитных активов для банков, институциональных инвесторов и частных инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. После... читать дальше
.18 марта 2020 года 13:42
Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения... читать дальше
.18 марта 2020 года 11:02
Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка. Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:53
Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:33
Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer
Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.