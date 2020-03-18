Атон поднял рейтинг акций Polymetal до "выше рынка"

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций Polymetal (MOEX: POLY) рейтинг был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", а для GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) рейтинг "выше рынка" был подтвержден.

Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель оценки компаний с учетом их финансовых результатов за 2019 год и операционных показателей.

Эксперты сохраняют позитивный взгляд на золото и повышают свой прогноз цен на металл до $1800 за унцию в 2021 году и до $1900 за унцию в 2022 году (рост на $150 и $250 за унцию соответственно).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 14,50 (текущая цена - 11,52), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Полюс - 75 (текущая цена - 56,1), рейтинг - выше рынка.