Эра дефицита облигаций защитного уровня подходит к концу - Julius Baer

Меры финансового регулирования в Европе меняются, учитывая активизацию фискального стимула, снижение зависимости от денежно-кредитной политики и значительный рост предложения защитных активов для банков, институциональных инвесторов и частных инвесторов, говорится в комментарии Julius Baer. После периода волатильности переходный период будет благоприятен для умеренного керри-трейда.

"Шаг за шагом меры финансового регулирования меняются по всему миру, - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Наиболее крупные пакеты мер налогово-бюджетной поддержки готовятся в США (от 1 до 1,2 трлн долл. США), Испании (200 млрд евро), Франции (345 млрд евро) и Германии (гарантии в объеме до 550 млрд евро, снижение налогов и освобождение от социальных выплат). Для рынка облигаций это означает, что время нехватки защитных активов подходит к концу". По мнению эксперта, за последние годы мы привыкли к тому, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает больше государственных облигаций, чем члены Европейского валютного союза выпускают для финансирования своих сокращающихся дефицитов. Так, в 2020 году Комиссия ЕС ожидала дефицит бюджета слегка выше 100 млрд евро, в то время как ЕЦБ планировал покупать около 15 млрд евро каждый месяц. "Теперь ситуация изменится, - полагает Маркус Алленшпах. - ЕЦБ, возможно, продолжит свои закупки, однако предложение резко вырастет. В США происходит то же самое. Учитывая заявление президента Дональда Трампа о большой программе налогово-бюджетного стимулирования ситуация изменилась, и такой значительный рост предложения приведет к периоду сложного установления новой цены на рынке. Инвесторам, которым не требуется немедленно ликвидировать свои позиции, мы рекомендуем проявить терпение и подождать, пока ситуация на рынках облигаций не успокоится".