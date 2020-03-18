Фондовые рынки покажут сильный рост с текущих уровней до конца 2020 года - Julius Baer

Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Вопрос в том, когда это случится. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг полагает, что на это потребуется несколько недель, а не месяцев, и рекомендует сохранять свои позиции и увеличить вложения в акции во время спада.

"Мы видим в краткосрочной перспективе два условия для прохождения фондовыми рынками дна: во-первых, значительное снижение количества новых заражений в США и Европе, и во-вторых, реализацию глобальных согласованных мер финансового регулирования, - указывает Патрик Ланг. - Большинство вирусологов ожидают, что количество инфицированных по всему миру достигнет пика в мае или июне. Тем не менее, если повторится сценарий азиатских стран, то пик может быть пройден уже в апреле. Что касается скоординированного монетарного и фискального стимулирования, необходимо, чтобы в Европе был реализован пакет налогово-бюджетных мер, а Соединенные Штаты смягчили шок на стороне спроса. Мы полагаем, что движение в этом направлении уже началось, и рынки все больше вынуждают власти начать действовать уже в ближайшие две недели".

Эксперты Julius Baer на этом фоне продолжают ожидать значительное ралли на фондовых рынках до конца года, которое можно будет сравнить с сильным восстановлением после прошлых шоков на стороне предложения (например, в связи с эпидемией атипичной пневмонии, Суэцким кризисом, землетрясением в Кобе). "В краткосрочной перспективе мы не можем исключить дальнейшее снижение на рынках, поскольку двойное дно случается нередко, когда инвесторы находятся в состоянии паники (как это было в ноябре 2008 года и декабре 1987 года), и предсказания о прохождении дна редко сбываются. Мы предпочитаем следить за фундаментальными показателями и не менять курс", - резюмирует Патрик Ланг.