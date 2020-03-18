ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию для обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" до "покупать"

Перспективы роста EBITDA и сохранение дивидендной политики позволяют аналитикам ГК "ФИНАМ" поднять рекомендацию для обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель" до уровня "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Благодаря мировой экологической повестке автомобильная промышленность, даже несмотря на падение продаж, поддерживает спрос на никель и обеспечивает рост спроса на палладий, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев. - Это позволяет компании генерировать прибыль и увеличивать дивидендные выплаты. ГМК "Норильский никель" является одним из крупнейших игроков сегмента промышленных металлов, на который приходится около 14% мирового производства никеля, свыше 2% меди, 45% палладия и около 15% платины".

По мнению эксперта, основным риском для компании остается падение спроса на промышленные металлы, в связи замедлением темпов роста мировой экономики под влиянием распространения эпидемии коронавируса. Однако, по всей видимости, электромобили и в целом экологическая повестка в автомобильном производстве продолжат быть ключевым источником спроса на никель и палладий в средне- и долгосрочной перспективе, полагает А. Калачев.

"Норникель" принял новую стратегию, которая предполагает в полтора раза, до $ 10,5–11,5 млрд, увеличить капвложения на 2019–2022 годы. "В долгосрочном плане это станет позитивным фактором для оценки "Норникеля", хотя на среднесрочном горизонте может привести к росту долговой нагрузки, - указывает аналитик "ФИНАМа". - Ожидаемый рост инвестпрограммы "Норникеля" не должен повлиять на дивидендную политику, поскольку пересмотр акционерного соглашения с "РУСАЛом" состоится не ранее 2022 года. Перспективы роста EBITDA и сохранение дивидендной политики позволяют нам поднять рекомендацию по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" до уровня "Покупать"".