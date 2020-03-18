Фундаментально российские активы выглядят лучше относительно своих основных конкурентов - РФПИ

Фундаментально российские активы выглядят лучше относительно своих основных конкурентов, однако по мере снижения рынков управляющим все сложнее "защищать" и удерживать эти позиции, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Снижение курса рубля во вторник на 1% в условиях устойчивой нисходящей динамики на сырьевом рынке выглядело довольно неплохо, - напоминает эксперт РФПИ. - Однако сегодня рубль с самого открытия опустился до почти до 77,00/USD следом за нефтью и негативной динамикой внешних площадок. В сложившихся условиях рынком правят эмоции на фоне негативного развития событий в мире. Для рубля это несет риски со стороны портфельных инвесторов, позиции которых в рубле (чистый спекулятивный "лонг" в рубле, по данным CFTC на 10 марта, составлял 51.1% от общего числа открытых позиций, что близко к максимумам) и рублевых облигациях были значительными".

По мнению Дмитрия Полевого, фундаментально российские активы выглядят относительно лучше своих основных конкурентов, однако по мере снижения рынков управляющим все сложнее "защищать" и удерживать эти позиции. Однако основной риск для рубля, по мнению эксперта, представляет реакция населения и компаний: в нашем понимании, какого-то существенного изменения в их поведении пока не было, однако если эта часть экономических агентов решит конвертировать свои сбережения в валюту и/или изымать их со счетов, то это будет представлять серьезную угрозу. "Именно от оценки этих угроз будет зависеть, какое решение в пятницу примет ЦБ, - считает специалист РФПИ. - Для их минимизации с самого начала рыночной паники ЦБ анонсировал меры поддержки для банковского сектора, поэтому базовым сценарием для нас пока является ее сохранение на уровне 6%, но изменения на рынках насколько динамичны, что возможны любые сценарии".