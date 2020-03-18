Рублю для устойчивой стабилизации необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев коронавируса - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" отмечают в своем комментарии, что, по их мнению, для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки того, что предпринимаемые по всему миру стимулирующие меры позволяют предотвратить наступление долгового кризиса, экономические последствия которого могут быть гораздо более глубокими.

Настроения на российском валютном рынке вновь ухудшаются в тренде с ситуацией на внешних рынках, отмечают аналитики "Нордеа банка". В моменте рубль тестирует отметки 77 в паре с долларом и 84,7 в паре с евро.

Масштабные программы экономического стимулирования, анонсированные в США, пока не позволяют стабилизировать динамику американского фондового рынка. Неопределенность относительно продолжительности эпидемии формирует крайне негативные настроения на рынке.

"Наши оценки показывают, что при цене нефти в диапазоне 20-30 долл./бар. курс рубля может находиться в диапазоне 75-82 в паре с долларом и 83-90 в паре с евро. При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности, - пишут специалисты банка. - Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки того, что предпринимаемые по всему миру стимулирующие меры позволяют предотвратить наступление долгового кризиса, экономические последствия которого могут быть гораздо более глубокими".