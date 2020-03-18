"Ренессанс Капитал" снизил оценку акций "Энел Россия" на 10%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,07 рубля до 0,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель оценки "Энел Россия" с учетом финансовых показателей компании за 2019 год и увеличения ими рублевой безрисковой ставки с 7% до 8%. По мнению экспертов, фиксированная выплата дивидендов "Энел Россия" в объеме 3 млрд рублей в последующие три года со средней дивдоходностью, близкой к 11,1%, с учетом текущих рыночных цен поддержит бумаги компании, однако будет недостаточной для их ре-рейтинга.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,8 рубля за штуку.