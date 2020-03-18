Возможна новая волна снижения цен на нефть - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка.

Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо позитивных новостей. Но появились первые сообщения о возможности созыва экстренного саммита ОПЕК+, пока только от Ирака.

По мнению аналитиков банка, это говорит в пользу возможной реализации сценария с возвращением, как минимум, прежних договоренностей ОПЕК+ и прекращения ценовой войны. "Правда, раньше июня мы этого не ждем. В среду нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр., хотя мы опасаемся все же очередной волны снижения к минимумам начала 2016 г.", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.