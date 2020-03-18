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18 марта 2020 года 10:13
Котировки нефти остаются в нисходящем тренде - БКС
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и высокого объема поставок со стороны ОПЕК. Избыточные баррели массово поступают в наземные и морские хранилища. Цены на хранение на терминале в Кушинге, одном из ключевых транспортных хабов в США, подскочили почти вдвое. Glencore на этой неделе зафрахтовал один из двух крупнейших в мире нефтяных танкеров, способных перевозить 3 млн баррелей нефти, чтобы хранить сырую нефть в море. Royal Dutch Shell заказала по меньшей мере два больших танкера с сырой нефтью для плавучего хранения. По оценкам аналитиков, опрошенных Reuters, избыток нефти может составить более 1 млрд баррелей. Часть избытка может быть поглощена странами, скупающими дешевую нефть для стратегических запасов, в том числе Индией и Соединенными Штатами, но это лишь частично сократит предложение. "Данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) расходятся с данными СМИ и указывают на снижение запасов, - подчеркивает эксперт "БКС Брокер". - За неделю запасы нефти в США снизились на 421 000 баррелей (до 452,6 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 3,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 66 000 баррелей. Запасы бензина упали на 7,8 млн баррелей (прогноз -2,9 млн), запасы дистиллятов упали на 3,6 млн баррелей (прогноз -1,9 млн). Импорт нефти за неделю упал на 254 000 баррелей в сутки (б/с)". По мнению И. Галактионова, неожиданное снижение запасов нефти и нефтепродуктов позитивно для рынка, что отражается в локальном укреплении котировок сегодня с утра. Тем не менее, данные от API последние недели плохо коррелируют с официальной статистикой от EIA, которая будет опубликована сегодня в 18:30 по МСК. "Фьючерсы на Brent в среду с утра прибавляют 1,4% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, но остаются на 4-летних минимумах около $29 за баррель Brent. В среднесрочной перспективе котировки скорее восстановятся выше $35 за баррель, однако на краткосрочном горизонте под давлением негативного информационного фона не исключено очередное обновление минимумов. С технической точки зрения котировки остаются в нисходящем тренде, демонстрируя снижающиеся вершины на часовом графике В случае восстановления ближайшее серьезное сопротивление расположено в районе $31 за баррель", - заключает эксперт "БКС Брокер".
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