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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций откроется снижением - ИК "Атон"
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18 марта 2020 года 09:57
Рынок акций откроется снижением - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие отечественного рынка акций в среду на отрицательной территории.
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18 марта 2020 года 13:42
Фондовые рынки покажут значительный рост с текущих уровней до конца 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Для скорого прохождения дна необходима реализация согласованных мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования и/или снижение количества новых случаев заражения... читать дальше
.18 марта 2020 года 11:02
Аналитики Промсвязьбанка опасаются очередной волны снижения цен на нефть к минимумам начала 2016 г., говорится в обзоре банка. Нефть Brent во вторник тестировала на прочность 30 долл./барр. и в итоге закрылась ниже. На утро среды вновь пытается отскакивать, но вяло - в отсутствие каких-либо... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:53
Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в утренние часы среды снижаются еще на 1,5% и торгуются вблизи отметки $28/bbl. В условиях, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:33
Вливаний ликвидности центробанками недостаточно, чтобы компенсировать всеобъемлющее снижение спроса - Julius Baer
Несмотря на согласованные меры денежно-кредитной политики и усилия по обеспечению рынков ликвидностью и предотвращению кризиса кредитования, финансовые рынки уже учитывают в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Пришло время для мер бюджетно-налогового... читать дальше
.18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы выросли на 5-6% по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Brent дорожает на торгах в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:19
Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Ее снижение будет продолжаться, считает он - ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. "Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель - это... читать дальше
.17 марта 2020 года 18:46
Аналитики Julius Baer ожидают, что цены на нефть в ближайшем будущем будут торговаться в диапазоне 34-36 долларов США за баррель, сообщается в комментарии компании. "Котировки нефти в понедельник временно упали ниже 30 долларов США за баррель, в связи с негативным воздействием пандемии и... читать дальше
.17 марта 2020 года 18:03
Минувшая неделя стала худшей для золота с 1983 года. С 1700 долларов за унцию, на которых металл уверенно торговался до 9 марта, он скатился до 1450 долларов в минувший понедельник, и сейчас по-прежнему находится ниже 1500 долларов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.... читать дальше
.17 марта 2020 года 14:36
Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные... читать дальше
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