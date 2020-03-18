Отечественные индексы могут начать среду с небольшого снижения - "Открытие Брокер"

Не успели азиатские рынки отыграть отскок индексов США, как фьючерсы вновь показали резкое снижение. На рынке вновь заговорили о долгосрочном "здоровье" американской экономики, которая остаётся зависимой от постоянных денежных вливаний, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Похоже, что среда может оказаться очередным негативным днём для рынков. Ситуация готова вновь ухудшиться в считанные часы. Поэтому отечественные индексы могут начать день с небольшого снижения", - пишет он.