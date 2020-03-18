Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2200-2250 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2200-2250 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с относительно небольшим отклонением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2200-2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2180, 2150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов. После открытия с умеренным для нынешнего периода отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Этому способствует крайне неоднозначное состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому, считает В. Манжос, среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).