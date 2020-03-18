Курс рубля пойдет ближе к отметке 80 за доллар - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" считают, что у рубля нет никаких шансов на рост. В понедельник вечером пара доллар/рубль, до этого, похоже, усиленно сдерживаемая Банком России, все-таки пробила отметку 75.

Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ - Индекс гособлигаций по итогам дня закрылся около открытия. Но это тоже, скорее всего, явление временное, отмечает специалист компании Алексей Антонов.

"Держателям российских госбумаг пора закладывать в цены снижение суверенного рейтинга России - при таком обвале нефтяных цен других действий от мировых рейтинговых агентств мы не ждем. По-прежнему ждем ухода курса российской валюты ближе к отметке 80", - пишет он в своем комментарии.