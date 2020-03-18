Снижение нефти будет продолжаться - "Алор Брокер"

Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Ее снижение будет продолжаться, считает он - ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. "Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель - это многолетние минимумы, достигнутые в начале 2016 г. Потом с большой вероятностью нефть уйдет к первой цели падения - 25 долларам за баррель. Но и дальнейшего снижения, может быть, кратковременного, исключать не стоит", - пишет А. Антонов.