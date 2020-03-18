Рубль начнет среду нейтрально - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка указывают в своем комментарии, что перед открытием торгов на "Московской бирже" в среду для российской валюты сложился негативный внешний фон, и ожидают нейтральной динамки рубля в начале дня.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район 28,5 доллара за баррель. Валюты развивающихся стран с утра демонстрируют небольшое ослабление. При этом поддержку рублю окажут продажи валюты по бюджетному правилу, а также рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем нейтральной динамки рубля в начале дня. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может предпринять попытку продолжения роста и сделает шаг в сторону середины диапазона 75-78 рублей", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.