Экономика РФ при своевременной реакции властей в 2020г покажет рост от 0,6% до -0,2%, инфляция в пределах 7% - АКРА

Экономика РФ при условии своевременной реакции властей на вызовы, возникшие в связи с обвалом цен на нефть и распространением эпидемии коронавируса, не испытает драматического падения, считают эксперты рейтингового агентства АКРА.

"Ранее базовым сценарием АКРА предполагались темпы прироста реального ВВП на уровне 0,8% в 2020 году, однако сейчас, с учетом новых вызовов, данный показатель, судя по всему, достигнут не будет. По оценкам АКРА, при условии своевременных действий со стороны Банка России по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе российская экономика покажет в 2020 году рост от минус 0,2% до 0,6%", - говорится в комментарии АКРА.

Агентство не ожидает, что несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки, при которой балансируется бюджет, в 2020-2021 годах будут предприняты шаги по консолидации бюджета, способные привести к дополнительному снижению внутреннего спроса и негативно повлиять на динамику ВВП.

Благодаря валютным интервенциям в рамках бюджетного правила эластичность курса рубля по цене нефти, как полагает АКРА, будет ниже, чем в период до 2017 года. "Это снижает вероятность резкого роста инфляции, сопоставимого с ситуацией 2015 года. В свете имеющейся на данный момент информации АКРА полагает, что инфляция на протяжении 2020 года не превысит 7% (вероятнее всего, будет существенно ниже)", - сказано в комментарии.

ЦБ может прибегать к повышению ключевой ставки для поддержания финансовой стабильности, снижения стимулов к краткосрочным сбережениям в иностранной валюте и недопущения валютизации депозитов, отмечает АКРА.

БАНКИ И КРЕДИТЫ

По оценке агентства АКРА, краткосрочный негативный эффект от резкого падения курса рубля и нефтяных цен будет умеренным для банковской системы РФ, что во многом обусловлено ограниченной открытой валютной позицией у большинства российских банков и достаточно сильной позицией по ликвидности. Поддержку также оказывает готовность органов финансового регулирования предоставить банкам дополнительный объем средств для рефинансирования краткосрочных обязательств, отмечается в комментарии.

Между тем возможное повышение Банком России ключевой процентной ставки увеличит риски для банков, активно привлекающих рыночное фондирование (операции РЕПО, межбанковские кредиты), считают в АКРА, отмечая, что в период высокой волатильности на рынке ценных бумаг использование такой бизнес-модели снижает финансовую устойчивость кредитных организаций.

Падение цен на нефть негативно сказывается на российской экономике в целом, и на интересе нефинансовых компаний к привлечению заемного финансирования, в частности. По прогнозам АКРА, темпы роста корпоративного кредитного портфеля в 2020 году будут близки к нулевым, при этом качество портфеля во многом будет зависеть от отраслевой специализации заемщика и валюты кредита.

Как говорится в комментарии агентства, заемщики, имеющие задолженность в валюте, но получающие выручку в рублях, останутся более уязвимыми, но воздействие девальвации на качество валютных кредитов и финансовую устойчивость банков будет менее жестким, чем в 2014-2015 годах.

Наибольшему риску обесценения, по мнению АКРА, подвержены кредиты, предоставленные строительной отрасли (несмотря на изменение правил ее финансирования), а также сектору операций с недвижимостью. Некоторое ухудшение качества кредитов возможно и у компаний из иных отраслей, отличающихся повышенной чувствительностью к колебаниям бизнес-цикла.

По мнению агентства, платежеспособность строительных компаний во многом будет зависеть от того, какое влияние окажет снижение цен на нефть на доходы населения. При этом ослабление рубля поддержит повышенный спрос на недвижимость в краткосрочном периоде, а за этим может последовать замедление роста спроса или даже его спад. Общий эффект будет зависеть от того, насколько Банк России сможет управлять ситуацией на внутреннем финансовом рынке без повышения ключевой ставки, подчеркивает АКРА.

В то же время существенного ухудшения качества ипотечного портфеля, которое традиционно остается высоким и в периоды замедления экономического роста, не ожидается. Вместе с тем АКРА отмечает риски, которые несет ослабление рубля для необеспеченного розничного кредитования. Давление на качество необеспеченного портфеля (помимо возможного снижения уровня жизни населения) может оказать рост потребительских цен, ограничивающий возможности заемщика по обслуживанию своих долговых обязательств. Агентство обращает внимание на то, что в последние годы в России сокращается доля дохода, направляемая населением на формирование и пополнение сбережений. "Это может быть признаком того, что россияне становятся менее устойчивы к возможным стрессам в экономике, а также свидетельствовать о значительном снижении качества портфелей необеспеченных кредитов", - говорится в комментарии. Несмотря на то, что паники на кредитном рынке не наблюдается, АКРА полагает, что банки будут закладывать возросшие риски в стоимость кредита и, как следствие, выдавать новые займы уже по более высоким ставкам (плюс 50 базисных пунктов) даже при стабильной ставке ЦБ.

СТРАХОВОЙ СЕКТОР

Текущая турбулентность на финансовых рынках, по оценкам АКРА, окажет умеренное воздействие на страховые компании в краткосрочной перспективе, так как большинство российских страховщиков придерживается довольно консервативной инвестиционной политики, размещая средства преимущественно в государственных ценных бумагах, облигациях компаний с высокими кредитными рейтингами и на депозитах в крупных банках. Размер вложений страховых компаний в акции незначителен, открытая валютная позиция также ограничена, при этом большинство компаний отрасли либо полностью хеджируют валютный риск, либо имеют длинную позицию в валюте, отмечает агентство. В связи с этим, по мнению экспертов АКРА, для большинства страховщиков ослабление рубля не должно привести к убыткам. В более отдаленной перспективе эффект от пандемии коронавируса и падения нефтяных цен будет зависеть от масштабов и продолжительности этих негативных явлений, полагают они.

По мнению АКРА, осознание угрозы эпидемий может способствовать повышению интереса клиентов к страхованию жизни, ДМС, расширению покрытия по перерывам в производстве, страхованию отмены мероприятий и иных рисков. В то же время на фоне снижения деловой активности и уменьшения объемов кредитования будет сокращаться и спрос на страховые услуги по банковским заемщикам. И конечно, в связи с резким снижением туристических потоков ожидается существенное падение страховых премий по страхованию выезжающих за рубеж.

С точки зрения убытков по действующим полисам, как полагает АКРА, можно ожидать роста выплат по страхованию выезжающих за рубеж, а также некоторого увеличения размера выплат по ДМС и страхованию жизни.

По данным АКРА, на российском рынке практически отсутствует страховая защита от перерывов в производстве, вызванных пандемией, и сравнительно немного полисов выдано для страхования убытков от отмены мероприятий. Учитывая данные факторы, повышение страховых выплат окажется незначительным. По состоянию на начало года страховые компании имели существенный запас собственных средств, а показатели платежеспособности превышали нормативы на 185% в среднем по отрасли, сообщается в комментарии агентства.

ОСНОВНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ

АКРА ожидает, что суммарный показатель EBITDA крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN), ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN), ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), ПАО "РуссНефть" (MOEX: RNFT)) снизится по итогам 2020 года примерно на 18% (в рублевом выражении), а соотношение долга и EBITDA вырастет до 1,8х по сравнению с 1,3х в первой половине 2019 года. "Как и в предыдущие периоды низких цен на нефть, негативное влияние на финансовые показатели компаний нефтегазовой отрасли будет в значительной мере смягчено за счет налоговой системы, что позволит им сохранить финансовую устойчивость", - считают в агентстве.

Распространение коронавируса в Европе, по мнению агентства, крайне негативно повлияет на туристические потоки в весенний и летний сезоны, что напрямую отразится на перевозках как российских, так и иностранных авиакомпаний, при этом практически всю свою прибыль авиационная отрасль генерирует в период с мая по сентябрь. Ситуацию на рынке также осложняет падение курса рубля, которое исторически значительно ограничивает международные перевозки. Между тем в дальнейшем, при сохранении невысокого числа инфицированных в РФ, АКРА ожидает перетока части пассажиропотока из сегмента международных перевозок во внутренние. "В случае же роста заболевших коронавирусом в стране и принятия дополнительных ограничительных мер для сдерживания пандемии такого перетока не произойдет, и российский авиарынок может испытать одно из сильнейших сокращений", - говорится в комментарии.

Помимо негативного влияния на объем перевозок рост курса доллара отрицательно скажется и на финансовых показателях компаний отрасли, учитывая существенную долю валютных расходов на лизинг воздушных судов. Снижение стоимости керосина на фоне падения нефтяных котировок может частично компенсировать этот негативный эффект. Агентство отмечает, что в сложившихся условиях авиакомпании могут вновь начать снижать цены на билеты, чтобы поддержать спрос, что при текущем низком уровне операционной рентабельности и растущих расходах может уже в конце лета или осенью привести к дефолтам и банкротствам авиаперевозчиков. Эксперты агентства отмечают, что в качестве меры поддержки правительство приняло решение об отсрочке по взысканию налогов для авиационной и туристической отраслей, которая впоследствии может применяться и к другим секторам. По мнению АКРА, данная мера может поддержать кредитоспособность участников рынка в краткосрочной перспективе, однако для предотвращения волны дефолтов ее может быть недостаточно.

"Предоставление возможности банкам работать с заемщиками из авиационной и туристической отраслей без ухудшения оценок финансового состояния, а также предоставление госгарантий по кредитам таких заемщиков могут оказаться более действенными мерами. В то же время необходимо понимать, что основная задолженность авиаперевозчиков сформирована перед лизинговыми компаниями, в том числе иностранными", - говорится в материалах агентства.

Себестоимость железнодорожных перевозок привязана к рублю, поэтому в краткосрочной перспективе волатильность курса не окажет влияния на деятельность ПАО "РЖД". Однако, принимая во внимание цикличность отрасли железнодорожных перевозок и ее зависимость от спроса на сырьевые товары, агентство не исключает снижения грузооборота в случае замедления экономической активности.

Сектор машиностроения, особенно производители автомобилей, наиболее уязвим к рискам девальвации национальной валюты и ее последствиям для операционной и финансовой деятельности отраслевых компаний. Падение покупательной способности населения в силу обесценения рубля негативно скажется на спросе на автомобили в 2020 году. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему падению рынка, которое, по оценкам АКРА, может составить до 10%.

Распространение коронавируса также оказывает негативное влияние на операционную деятельность ряда российских автомобильных концернов на фоне перебоев с поставками комплектующих из Китая. Таким образом, невозможность переложить рост цен на покупателей, обусловленный девальвацией рубля, в совокупности с рисками падения рынка отрицательно отразится на операционной марже, которая по результатам 2018 года составляла лишь чуть более 6%, считают в агентстве.

В секторе розничной торговли наибольшее влияние пандемия коронавируса и ослабление рубля окажут на непродовольственный сегмент. В частности, импортеры электроники уже сталкиваются с перебоями поставок из Китая. Кроме того, при сохранении слабого рубля на горизонте одного-полутора месяцев неизбежен рост цен на фоне прогнозируемого падения реальных доходов населения.

По мнению агентства, в сложной ситуации также окажутся продавцы одежды и обуви, у которых нет производства в России.

Что касается продуктового ритейла, то определенную поддержку сегменту с точки зрения логистики может оказать отмена ограничений движения грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров в торговые сети, а также организация "зеленого коридора" на таможне для товаров первой необходимости. "Кроме того, правительство объявило, что при необходимости могут быть предприняты меры по предоставлению дополнительного льготного кредитования на пополнение оборотных средств ритейлеров для обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции", - говорится в комментарии АКРА.

УМЕРЕННЫЙ НЕГАТИВ

Российские сталелитейные компании, по мнению АКРА, являются наиболее устойчивыми к волатильности на валютном рынке, обусловленной падением нефтяных цен. Ослабление национальной валюты окажет, скорее, положительное влияние на рентабельность продаж, так как около 80% себестоимости продаж российских металлургов является рублевой, тогда как большая часть выручки номинирована в долларах или привязана к мировым экспортным ценам.

"Если оценивать состояние отрасли с точки зрения кредитной нагрузки на основе показателей четырех ведущих производителей стали в РФ, то можно сказать, что пандемия коронавируса пока не оказывает серьезного влияния на операционную деятельность российских металлургических компаний. Тем не менее, учитывая стремительное распространение вируса, существует риск сокращения потребления стали на глобальном рынке и, как следствие, продолжения снижения мировых цен на стальную продукцию", - пишут эксперты агентства.

Ослабление национальной валюты, по мнению АКРА, также может иметь положительный эффект для компаний добывающего сектора в силу экспортной ориентированности большинства из них. В то же время агентство отмечает наличие рисков для экспортеров коксующегося угля и железной руды, связанных с возможным снижением мировых цен на указанные товары из-за сокращения потребления стали.

Полностью рублевый характер деятельности компаний сектора электроэнергетики и ЖКХ позволит им преодолеть неблагоприятный период с минимальными потерями. Большинство крупных игроков уже прошли пики капитальных затрат. В то же время АКРА допускает незначительное снижение уровня собираемости платежей населения за услуги ЖКХ, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на деятельности небольших участников рынка.

Рост курса доллара и ожидания повышения ипотечных ставок могут привести к краткосрочному всплеску спроса на первичном рынке недвижимости во втором квартале 2020 года. Это, в свою очередь, создаст девелоперам некоторый запас прочности, позволяющий противостоять неизбежному снижению спроса (в период со второй половины 2020 года по первую половину 2021 года) вследствие падения реальных доходов населения и роста ставок ипотеки. При этом АКРА полагает, что переход отрасли на проектное финансирование под эскроу-счета в значительной степени снижает риски остановки строительства уже запущенных проектов, поскольку даже в условиях слабых продаж строительство будет профинансировано банками в рамках проектного финансирования. Поддержку ценам на жилье в условиях падения спроса, по мнению агентства, окажет сокращение предложения вследствие уже реализовавшегося с середины 2019 года сокращения объемов текущего строительства (порядка 20% за полгода).

Сектор телекоммуникаций характеризуется рублевыми выручкой и расходами, в результате чего негативное влияние снижения курса рубля на операционную деятельность отраслевых компаний будет минимальным. Кроме того, поддержку сектору окажет низкая эластичность спроса на услуги связи.

Доля валютных заимствований в телекоммуникационной отрасли крайне мала, что также повышает его стабильность. Вместе с тем сектор характеризуется высоким уровнем капитальных затрат, значительная часть которых носит валютный характер. Скачок курса, по оценкам АКРА, может привести к росту капитальных затрат и негативно отразиться на уровне долговой нагрузки телекоммуникационных компаний, а также сдвинуть сроки активной фазы инвестирования в инфраструктуру 5G.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НЕГАТИВНО ДЛЯ РЕГИОНОВ

В стрессовом сценарии, если деловая активность снизится в связи с массовой изоляцией потенциально инфицированных граждан, можно ожидать не только сокращения поступлений по налогу на прибыль, но и снижения доходов бюджетов от НДФЛ, отмечает АКРА. Поскольку невозможно обеспечить удаленными рабочими местами сотрудников всех сфер деятельности, можно ожидать вынужденных отпусков и "простоев" в лучшем случае, отпусков без сохранения заработных плат и сокращений - в худшем.

"В результате самый стабильный и зачастую самый значимый вид доходов региональных и муниципальных бюджетов может снизиться, а значит, пострадают регионы, бюджеты которых напрямую не зависят от колебаний стоимости природных ископаемых. В случае реализации такого сценария мы не исключаем попыток со стороны субъектов РФ удержать уровень налоговых и неналоговых доходов путем пересмотра условий перераспределения их части между региональными и муниципальными органами власти с компенсацией недополученных доходов последними через рост трансфертов", - говорится в комментарии.

Однако АКРА отмечает, что это стрессовый сценарий развития ситуации, и вероятность его реализации на данный момент представляется невысокой.

Для добывающих регионов ситуация может осложниться тем, что снижение стоимости нефти (а впоследствии - других полезных ископаемых и продуктов их переработки, особенно в случае расширения превентивных мер борьбы с коронавирусом) не будет сопровождаться ослаблением рубля до уровня, который ранее позволял балансировать региональные бюджеты. В результате, по мнению АКРА, можно ожидать снижения налоговых поступлений от нефтедобывающего сектора до 30% в 2020 году.

"Крупнейшие добывающие регионы накопили значительный запас ликвидности, который поможет им пережить один-два года снижения налоговых поступлений. В то же время регионы, в которых добываются один-три процента российской нефти, не накопили резервы, в связи с чем являются более уязвимыми к падению цен на сырье", - говорится в комментарии.

АКРА ожидает, что в условиях снижения стоимости нефти размер трансфертов может сократиться, а значит, некоторые регионы могут лишиться источников сокращения долговой нагрузки.

В сложном положении окажутся те регионы, которые в ближайшее время будут рефинансировать свой долг, отмечают в агентстве. "В случае усиления ожиданий повышения ключевой ставки желающих кредитовать региональные власти на условии "ключевая ставка плюс 1%" может не оказаться, а держать заранее открытые неиспользованные кредитные линии регионам невыгодно", - подчеркивают в агентстве, полагая, что в этой ситуации некоторые регионы, чтобы не допустить дефолта, будут вынуждены пойти на нарушение указанного условия.

РЕЙТИНГИ СТАБИЛЬНЫ

По мнению АКРА, падение цен на нефть и последовавшее за этим ослабление рубля, а также ухудшение ситуации в мировой экономике вследствие распространения коронавируса не приведут к необходимости негативных действий в отношении рейтингов, присвоенных АКРА российским сделкам структурированного финансирования.

"Текущие негативные изменения макроэкономических условий не выходят за рамки стресс-сценариев, использованных в ходе рейтингового анализа. Активы и обязательства в сделках структурированного финансирования, которым были присвоены рейтинги АКРА, номинированы в рублях и имеют фиксированную процентную ставку", - говорится в комментарии.

С учетом этого наблюдаемые в настоящее время макроэкономические шоки окажут минимальное воздействие на кредитное качество транзакций структурированного финансирования с рейтингами АКРА по национальной шкале.

Разрыв соглашения ОПЕК+, по мнению АКРА, может привести к резкому изменению ситуации на мировом рынке нефти в долгосрочной перспективе. В новых рыночных условиях среднегодовая цена нефти марки Brent в базовом сценарии АКРА на 2020-2021 годы составляет $35 за баррель.