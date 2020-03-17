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17 марта 2020 года 18:03
Среднесрочный прогноз по золоту - подъем до 1550 долларов за унцию - ИК "Фридом Финанс"
Минувшая неделя стала худшей для золота с 1983 года. С 1700 долларов за унцию, на которых металл уверенно торговался до 9 марта, он скатился до 1450 долларов в минувший понедельник, и сейчас по-прежнему находится ниже 1500 долларов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Причиной столь активной распродажи стало то, что по мере падения рынка акций управляющие были вынуждены закрывать убыточные позиции, компенсируя убыток ранее подорожавшим золотом, которое до начала марта шло против рынка и торговалось на 7-летних максимумах. Кроме того, свою роль сыграла ребалансировка активов: из-за просадки акций на 25% в портфелях крупных игроков доля основных бумаг резко сократилась, а золота, наоборот, аномально выросла. Многие таким образом зафиксировали свою прибыль, - пишет В. Емельянов. - Еще одной причиной того, что золото сегодня ведет себя нетипично по отношению к рынку акций, является то, что драгметаллы за последние 10 лет постепенно потеряли роль инструмента, хеджирующего от инфляции. Роль золота упала до того, что сейчас это инструмент дополнительной диверсификации и не более того. Поэтому инвестиции в него носят все чаще спекулятивный, а не стратегический характер". "Тем не менее, в условиях новой реальности (нулевых ставок по доллару, а также возвращения политики количественного смягчения) мы видим перспективы возвращения интереса к золоту. Так или иначе оно доказало, что имеет меньшую волатильность, чем индексы акций (15% против 25%), что позволяет его и дальше использовать для построения сбалансированных портфелей. Наш среднесрочный прогноз по золоту - подъем до 1550 долларов еще в этом месяце и повторение уровней 1600-1650 в следующем квартале", - указывает специалист ИК.
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.17 марта 2020 года 11:41
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