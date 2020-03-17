Акции Мосбиржи могут выиграть от усиления волатильности и роста торговых оборотов - БКС

Акции Мосбиржи могут выиграть от усиления волатильности и роста торговых оборотов, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.

"Наметившийся с утра отскок индекса Московской биржи быстро сошел на нет. Ситуация остается напряженной, так как пандемия коронавируса в западных экономиках пока не прошла пика и, возможно, находится в начале пути, - отмечает эксперт. - К тому же на рынке присутствует большой скепсис в отношении того, что меры, предпринимаемые западными правительствами для противодействия коронавирусу, окажутся столь же эффективными, как в Китае, поэтому пандемия явно может затянуться на месяцы с соответствующим ущербом для экономики".

По мнению Сергея Суверова, сейчас главный вопрос состоит в том, удастся ли властям с помощью масштабных антикризисных вливаний предотвратить массовые банкротства компаний, особенно малого и среднего бизнеса. "Нам представляется, что шансы на успех есть, во всяком случае Китаю это удалось. Например, Германия выделит на поддержку экономики 550 млрд евро, это должно стабилизировать хозяйственные процессы. Тем не менее, национализация проблемной Alitalia в Италии ускоряется", - указывает аналитик "БКС Премьер".

Отскок цен на нефть, наблюдавшийся с утра носил скорее технический характер, рекордный профицит на рынке сохраняется, и цена в 25 долларов за баррель не выглядит нереальной. Тем не менее, определенную психологическую поддержку нефтяному рынку оказали планы США закупать углеводороды в стратегический резерв и медленное восстановление спроса в Китае.