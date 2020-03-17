Изменение глобального аппетита к риску останется основным фактором, влияющим на рублевые облигации в краткосрочной перспективе - Sberbank Asset Management

Неопределенность относительно темпов распространения коронавируса в краткосрочной перспективе сильно влияет на рыночные настроения и, соответственно, динамику рынков, что обуславливает высокую волатильность, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Изменение глобального аппетита к риску, по мнению эксперта, останется основным фактором, влияющим на котировки рублевых облигаций в краткосрочной перспективе.

Ренат малин напоминает, что на прошлой неделе на глобальных финансовых рынках продолжилась существенная коррекция, вызванная опасениями о последствиях распространения коронавируса в Европе и США. Снижение котировок происходило практически во всех основных классах рисковых активов (включая акции, сырье, локальные валюты, облигации развивающихся стран). Спреды по облигациям развивающихся стран расширились, 5-летний CDS на РФ превысил уровень в 200 б.п. (расширение с начала года составило 147 б.п.). За неделю индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia потеряли в пределах 3,0-4,8%.

Негативные настроения преобладали и на рублевом долговом рынке. Дополнительным фактором давления на котировки рублевых активов стали цены на нефть, которые снизились на 25% за неделю на фоне неудачного исхода сделки ОПЕК+. Кривая ОФЗ поднялась на 130-150 б.п. за неделю. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи потеряли 6,2% и 3,1% соответственно.

"Ограничения, связанные с карантином, будут сняты в видимой перспективе, - полагает эксперт Sberbank Asset Management. - В то же время меры по поддержке экономики со стороны центробанков и правительств разных стран положительно скажутся на восстановлении рынков до конца года. Изменение глобального аппетита к риску останется основным фактором, влияющим на котировки рублевых облигаций в краткосрочной перспективе. При этом потенциал дальнейшей коррекции выглядит в настоящий момент ограниченным. Во-первых, ослабление рубля оказывает небольшое влияние на инфляцию и ЦБ не нужно поднимать ключевую ставку. Во-вторых, реальная доходность рублевых облигаций - ОФЗ и первого эшелона - уже выросла до 5-6%, что инвестиционно привлекательно как для нерезидентов, так и для локальных участников рынка".