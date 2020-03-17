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Главная / Аналитикам / Аналитика / Goldman Sachs поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать", снизил до "держать" рейтинг ADR Газпром нефти и "префов" Татнефти
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17 марта 2020 года 11:56
Goldman Sachs поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать", снизил до "держать" рейтинг ADR Газпром нефти и "префов" Татнефти
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, следует из материалов агентства Bloomberg. По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация (рейтинг) была повышена с "продавать" до "держать", а для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) понижена с "покупать" до "держать". Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть
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