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17 марта 2020 года 12:16
Некоторую поддержку рублю могут обеспечить предстоящие в марте налоговые выплаты - РФПИ
Некоторую поддержку рублю могут обеспечить предстоящие налоговые выплаты, которые из-за сезонности в марте возрастут, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Торги понедельника рубль завершил снижением на 2.7%, оказавшись в топ-5 ЕМ валют, - напоминает эксперт РФПИ. - С начала года он показывает четвёртый худший результат, теряя более 16% к USD. Объемы торгов немного снизились по сравнению с рекордами последних пары недель, однако остаются значительными. Падение нефти Brent ниже US$30/брл. в течение вчерашних торгов может быть очередным напоминанием, что поиск нового равновесия может занять какое-то время. Наши грубые оценки указывают на адекватность диапазона 70-75/USD в среднесрочном периоде при нефти US$30/брл, учитывая, что произошедшее ослабление рубля автоматически запустит процесс подстройки импорта и других компонентов платежного баланса". По оценкам Дмитрия Полевого, ослабление рубля на 1/USD увеличивает сальдо текущего счета на US$4-5 млрд в годовом выражении. "В текущей ситуации чувствительность может быть несколько другой, учитывая влияние антивирусных мер, затрагивающих такие компоненты как международные перевозки, туризм и т.д., - указывает эксперт РФПИ. - Помимо подстройки текущего счета, значимое влияние на рубль будут оказывать потоки капитала, связанные с выходом нерезидентов из ОФЗ и акций. Эти процессы нелинейны и малопредсказуемы, способствуя сохранению повышенной волатильности". По мнению главного экономиста РФПИ, в целом плавающий курс рубля позволит сбалансировать платежный баланс к новым внешним и внутренним условиям, но это потребует времени. Процесс же подстройки допускает колебания рубля в довольно широком диапазоне. Что касается краткосрочных перспектив, то некоторую поддержку рублю могут обеспечить предстоящие налоговые выплаты, которые из-за сезонности в марте возрастут, полагает Дмитрий Полевой.
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