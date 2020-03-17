Рубль пытается стабилизироваться, но риски остаются повышенными - "Нордеа банк"

Рубль на старте торгов вторника демонстрирует признаки стабилизации, консолидируясь вблизи отметки 74 в паре с долларом и 82,4 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Накануне проходила весьма волатильная сессия, в ходе которой рубль тестировал отметку 75 в паре с долларом и 84 в паре с евро. Давление на рубль формировалось под воздействием негативного внешнего фона. Ключевые фондовые индексы в США, Европе и на развивающихся рынках падали более чем на 10%, нефтяные котировки опускались к отметке 29 долл./бар.

"Пока нет признаков того, что эпидемию удалось взять под контроль, поэтому несмотря на сегодняшнюю локальную стабилизацию курса, российская валюта остается уязвимой, - отмечают аналитики банка. - Поводом для новых волн распродаж может выступать дополнительная информация о масштабах экономических последствий пандемии со стороны компаний и властей. Банк России в пятницу проведет заседание, по итогам которого мы ожидаем сохранения ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией председателя, в ходе которой будет представлена более развернутая позиция регулятора относительно экономических последствий текущей ситуации и имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках".

Банк России и правительство опубликовали расширенный список мер по поддержке экономики, которые в основном фокусируются на предоставлении дополнительной ликвидности, таргетированной помощи наиболее пострадавшим секторам (авиа перевозки, туризм, малый и средний бизнес, системно значимые предприятия) и стимулировании спроса, отмечается в обзоре "Нордеа банка".