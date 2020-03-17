.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены на нефть не задержатся ниже $30 за баррель Brent надолго даже при новой волне распродаж - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 марта 2020 года 11:06
Цены на нефть не задержатся ниже $30 за баррель Brent надолго даже при новой волне распродаж - БКС
Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет дисбаланс и стимулирует восстановление цен. В частности, под ударом оказываются добывающие проекты в США, которые имеют высокую себестоимость добычи и перегружены долгом. Согласно данным Reuters, многие компании региона значительно сократили расходы. "Нефтяные фьючерсы в понедельник обновили минимумы и отметились на уровнях ниже $30 за баррель, - отмечает аналитик "БКС Брокер". - Падение более чем на 10% происходило на фоне роста опасений по поводу слабости спроса в 2020 г., а также снижения надежд на перемирие в нефтяных войнах между странами ОПЕК и Россией. Спред между сортами Brent и WTI впервые с осени 2016 г. оказался ниже $1 в пользу североморского бенчмарка, что в теории открывает возможность парного трейда со ставкой на расширение показателя". Ранее в начале года большинство инвестдомов прогнозировало спред на уровне $4,5 в среднем по году. Тем не менее, уровень неопределенности на рынке нефти остается высоким, поэтому на скорое возвращение к средним уровням надеяться не приходится, полагает И. Галактионов. Saudi Aramco, вероятно, сохранит более высокую добычу нефти в мае, заявил генеральный директор компании Амин Насер. Ранее государственная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о планах нарастить добычу в апреле до более чем 12 млн б/с. Аналогичные шаги по наращиванию добычи предпринимают ОАЭ, Кувейт, Ирак, Россия и Нигерия. По оценке аналитического агентства IHS Markit, из-за роста добычи переизбыток предложения в 2020 г. может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей что вдвое или втрое больше профицита в конце 2015 - начале 2016 гг. В прошлый раз наблюдался избыток около 360 млн баррелей. Китай в понедельник показал худшие экономические показатели за последние 30 лет по итогам января - февраля 2020 г. Из-за мер по карантину, призванных локализовать эпидемию коронавируса и сдержать ее распространение, промпроизводство в стране упало в обозначенном периоде на 13,5% г/г после прироста на 6,9% г/г в декабре 2019 г. Наибольшие проблемы наблюдались в сферах торговли (-20,5%) и инвестиций в основной капитал (-24,5%). Экспорт из КНР в январе - феврале снизился на 17,2%. Китай заявляет, что падение экономических показателей будет иметь краткосрочный эффект и активные действия властей позволят сравнительно быстро стабилизировать ситуацию. В то же время ряд экспертов, опрошенных Reuters, выражают сомнения в том, что экономика КНР сможет вернуться к прежним уровням ранее, чем через несколько месяцев. "Статистика из Китая показательна еще и тем, что аналогичный негативный эффект может быть экстраполирован на весь мир, - подчеркивает Игорь Галактионов. - В понедельник число заболевших вне Китая превысило число случаев заражения внутри Китая, что символизировало окончательную переклассификацию эпидемии в общемировую. Очаг инфекции сдвинулся из Азии в Европу. Многие европейские учреждения приостанавливают работу и закрываются на карантин. Европейские финансовые регуляторы объявляют беспрецедентные меры поддержки для экономики. В такой ситуации прогнозы по спросу на нефть в 2020 г. стремительно снижаются, что находит отражение в слабых котировках".
.
17 марта 2020 года 14:36
Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:45
Крупнейшие центробанки мира использовали практически все свои возможности по поддержанию стабильности на рынках и предоставлению ликвидности, однако многие инвесторы усомнились в целесообразности этих действий для рынков акций и облигаций, так как рынки сейчас не испытывают системных проблем в... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:41
Решение ряда стран нарастить запасы сырья удерживает цены на нефть от более сильного падения - "Нордеа банк"
Цена на нефть Brent в ходе утренних торгов умеренно корректируется вверх на фоне небольшого восстановления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и находится вблизи отметки $31/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация... читать дальше
.17 марта 2020 года 10:32
Цены на нефть во вторник в очередной раз могут протестировать отметку 30 долл./барр. - Промсвязьбанк
Несмотря на попытки отскока, нефть во вторник в очередной раз может протестировать 30 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Как мы опасались, нефть вчера тестировала уровень 4-летней давности (30 долл./барр.) на прочность, но в итоге ниже не пошла, а на сегодняшнее утро... читать дальше
.17 марта 2020 года 09:22
Фондовые индексы США в понедельник упали на 12%. Рынки акций Азии движутся разнонаправлено, Япония и Австралия растут. Цены на нефть растут после падения на 9,6-11% накануне, Brent - $30,79 за баррель. читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:20
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:24
Аналитики Julius Baer снижают прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году до 4,7%, говорится в комментарии банка. Рост промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в Китае значительно сократился в первые два месяца текущего года в связи с эффектом карантинных мер на деловую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.