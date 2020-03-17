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17 марта 2020 года 10:19
Вероятна стабилизация цен российских облигаций вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк
После объявленных монетарных и бюджетных стимулов в США и других крупных странах сильно подешевевшие гособлигации ЕМ во вторник могут продемонстрировать слабое восстановление котировок, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Эксперт ждет стабилизации цен российских облигаций вблизи достигнутых уровней. "Если на заседании 20 марта ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 6%, то это поможет удержать рынок рублевых облигаций от дальнейшего падения", - полагает Д. Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов в понедельник сместилась вверх на 25 - 33 б.п., продажи рублевых облигаций усилились на фоне падения нефтяных цен до минимумов с 2003-2004 гг., напоминает аналитик банка. Инвесторы обеспокоены ограничениями, которые власти крупных стран вводят для защиты населения от коронавируса, а также падением деловой активности, что транслируется в снижение спроса на сырьевые товары. "Экстренные меры ФРС по снижению базовой ставки на 100 б.п. в воскресенье 15 марта лишь подстегнули опасения замедления мировой экономики, что спровоцировало новую волну снижения аппетита к риску. Доходность Russia`29 в понедельник выросла ещё на 24 б.п. - до 3,78% годовых, в то время как доходность UST`10 снизилась до 0,72% (-24 б.п.).Снижение цен российских евробондов проходило вместе с большинством остальных ЕМ. Доходность 10-летних евробондов ЮАР выросла до 5,88% (+45 б.п.), Бразилии - до 4,41% (+38 б.п.), Мексики - до 4,25% (+33 б.п.), Турции - до 7,84% (+61 б.п.)", - указывает эксперт Промсвязьбанка.
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17 марта 2020 года 14:36
Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:45
Крупнейшие центробанки мира использовали практически все свои возможности по поддержанию стабильности на рынках и предоставлению ликвидности, однако многие инвесторы усомнились в целесообразности этих действий для рынков акций и облигаций, так как рынки сейчас не испытывают системных проблем в... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:41
Решение ряда стран нарастить запасы сырья удерживает цены на нефть от более сильного падения - "Нордеа банк"
Цена на нефть Brent в ходе утренних торгов умеренно корректируется вверх на фоне небольшого восстановления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и находится вблизи отметки $31/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:06
Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет... читать дальше
.17 марта 2020 года 10:32
Цены на нефть во вторник в очередной раз могут протестировать отметку 30 долл./барр. - Промсвязьбанк
Несмотря на попытки отскока, нефть во вторник в очередной раз может протестировать 30 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Как мы опасались, нефть вчера тестировала уровень 4-летней давности (30 долл./барр.) на прочность, но в итоге ниже не пошла, а на сегодняшнее утро... читать дальше
.17 марта 2020 года 09:22
Фондовые индексы США в понедельник упали на 12%. Рынки акций Азии движутся разнонаправлено, Япония и Австралия растут. Цены на нефть растут после падения на 9,6-11% накануне, Brent - $30,79 за баррель. читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:20
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
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