Вероятна стабилизация цен российских облигаций вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк

После объявленных монетарных и бюджетных стимулов в США и других крупных странах сильно подешевевшие гособлигации ЕМ во вторник могут продемонстрировать слабое восстановление котировок, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Эксперт ждет стабилизации цен российских облигаций вблизи достигнутых уровней.

"Если на заседании 20 марта ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 6%, то это поможет удержать рынок рублевых облигаций от дальнейшего падения", - полагает Д. Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов в понедельник сместилась вверх на 25 - 33 б.п., продажи рублевых облигаций усилились на фоне падения нефтяных цен до минимумов с 2003-2004 гг., напоминает аналитик банка. Инвесторы обеспокоены ограничениями, которые власти крупных стран вводят для защиты населения от коронавируса, а также падением деловой активности, что транслируется в снижение спроса на сырьевые товары.

"Экстренные меры ФРС по снижению базовой ставки на 100 б.п. в воскресенье 15 марта лишь подстегнули опасения замедления мировой экономики, что спровоцировало новую волну снижения аппетита к риску. Доходность Russia`29 в понедельник выросла ещё на 24 б.п. - до 3,78% годовых, в то время как доходность UST`10 снизилась до 0,72% (-24 б.п.).Снижение цен российских евробондов проходило вместе с большинством остальных ЕМ. Доходность 10-летних евробондов ЮАР выросла до 5,88% (+45 б.п.), Бразилии - до 4,41% (+38 б.п.), Мексики - до 4,25% (+33 б.п.), Турции - до 7,84% (+61 б.п.)", - указывает эксперт Промсвязьбанка.