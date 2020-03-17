После мощной распродажи акций возможен некоторый отскок во вторник - "БКС Глобал Маркетс"

Коронавирус пока не сдается, что свидетельствует о длительных последствиях пандемии, т.е. растущий риск рецессии сводит на нет все надежды на скорое V-образное восстановление, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Одна из главных жертв новых реалий – нефть, котировки которой находятся на уровне ниже $31.

Кроме того, Россия объявила о закрытии границ с 18 марта по 1 мая, что также не способствует экономическому росту. Российские власти переходят в антикризисный режим, что создает угрозу для ряда инфраструктурных проектов, которые могут быть сокращены или отменены. Долгосрочная неопределенность оказывает давление на настроения участников рынка, однако во вторник, после мощной распродажи акций, возможен некоторый отскок, пусть даже и «мертвой кошки».