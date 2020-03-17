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17 марта 2020 года 10:00
После мощной распродажи акций возможен некоторый отскок во вторник - "БКС Глобал Маркетс"
Коронавирус пока не сдается, что свидетельствует о длительных последствиях пандемии, т.е. растущий риск рецессии сводит на нет все надежды на скорое V-образное восстановление, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Одна из главных жертв новых реалий – нефть, котировки которой находятся на уровне ниже $31. Кроме того, Россия объявила о закрытии границ с 18 марта по 1 мая, что также не способствует экономическому росту. Российские власти переходят в антикризисный режим, что создает угрозу для ряда инфраструктурных проектов, которые могут быть сокращены или отменены. Долгосрочная неопределенность оказывает давление на настроения участников рынка, однако во вторник, после мощной распродажи акций, возможен некоторый отскок, пусть даже и «мертвой кошки».
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17 марта 2020 года 14:36
Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:45
Крупнейшие центробанки мира использовали практически все свои возможности по поддержанию стабильности на рынках и предоставлению ликвидности, однако многие инвесторы усомнились в целесообразности этих действий для рынков акций и облигаций, так как рынки сейчас не испытывают системных проблем в... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:41
Решение ряда стран нарастить запасы сырья удерживает цены на нефть от более сильного падения - "Нордеа банк"
Цена на нефть Brent в ходе утренних торгов умеренно корректируется вверх на фоне небольшого восстановления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и находится вблизи отметки $31/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:06
Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет... читать дальше
.17 марта 2020 года 10:32
Цены на нефть во вторник в очередной раз могут протестировать отметку 30 долл./барр. - Промсвязьбанк
Несмотря на попытки отскока, нефть во вторник в очередной раз может протестировать 30 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Как мы опасались, нефть вчера тестировала уровень 4-летней давности (30 долл./барр.) на прочность, но в итоге ниже не пошла, а на сегодняшнее утро... читать дальше
.17 марта 2020 года 09:22
Фондовые индексы США в понедельник упали на 12%. Рынки акций Азии движутся разнонаправлено, Япония и Австралия растут. Цены на нефть растут после падения на 9,6-11% накануне, Brent - $30,79 за баррель. читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:20
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
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