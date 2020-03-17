Рынок акций РФ может стартовать в небольшом плюсе - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно спокойный, если не позитивный, отмечается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Нефть пытается расти на ожиданиях сокращения инвестиций в отрасли. К тому же котировки находятся в зоне сильной перепроданности. Фьючерсы на американские индексы также пытаются поправить положение после провального понедельника. На этом фоне российский рынок может стартовать в небольшом плюсе, а рубль укрепить свои позиции", - полагает эксперт.