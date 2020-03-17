Открытие индекса Мосбиржи во вторник, скорее всего, состоится с понижением порядка 3% - ИК "Алго Капитал"

Ведущий риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 3%, около ближайшего значимого уровня 2200 п., говорится в комментарии инвесткомпании. В качестве следующих поддержек выступят уровни 2150, 2100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2300 п.

По мнению эксперта, в первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет сильный вчерашний обвал фондовых индексов США и нефтяных котировок. Позднее индекс Мосбиржи может стабилизироваться вблизи уровня открытия и сформировать более или менее масштабный внутридневной отскок от утреннего минимума.

США во вторник опубликуют важную февральскую статистику по розничным продажам (15:30 МСК) и изменению объемов промышленного производства (16:15 МСК). Однако эти данные, на взгляд В. Манжоса, не будут иметь большого значения на фоне общего шокового состояния фондовых рынков.