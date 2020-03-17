Ситуация в целом на российском рынке остается "медвежьей" - "Алор Брокер"

Ситуация в целом на российском рынке остается "медвежьей", говорится в комментарии "Алор Брокер". "Но с шортами мы рекомендуем повременить: все рынки сильно перепроданы и технический отскок просто необходим, - указывает аналитик компании Алексей Антонов. - Если внешний фон продолжит улучшаться, то на отскок можно попробовать спекулятивно взять Сбербанк и "Мосбиржу"".

Нефть в течение вчерашнего дня несколько раз уходила под отметку 30 долларов за баррель. Таким образом, этот уровень начал проторговываться, и у эксперта "Алор Брокер" практически нет сомнений, что котировки "черного золота" сумеют его пробить, и на какое-то время закрепиться ниже. Сегодня с утра за "бочку" нефти дают около 30,6 долларов.

На негативном внешнем фоне пара доллар-рубль пробивала отметку 75. У Алексея Антонова складывается впечатление, что курс рубля пока сдерживает ЦБ, но если он не увеличит объем валютных интервенций, то эта психологическая отметка не устоит.

"Резкое и неожиданное снижение ставки ФРС лишь на пару часов вчера утром смогло остановить распродажи ОФЗ. Но в дальнейшем выход инвесторов из обязательств Минфина возобновился. В условиях огромных рисков роста инфляции и девальвации рубля рублевые обязательства России выглядят непривлекательными, несмотря на их огромную по мировым меркам номинальную доходность.

Не исключено, что Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, чтобы снизить объем валютных интервенций и остановить обвальную распродажу ОФЗ". - отмечает аналитик "Алор Брокер".