.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль получит поддержку в начале торгов вторника - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 марта 2020 года 09:07
Рубль получит поддержку в начале торгов вторника - Промсвязьбанк
Рубль получит поддержку в начале торгов вторника, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. По мнению эксперта, с утра перед открытием рынка для российской валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, рубль поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает часть вчерашнего падения, прибавляя более 2,5% и поднявшись выше 30 долларов за баррель. "Плюс к этому, способствовать покупкам в рубле будет коррекционное укрепление основных валют развивающихся стран, которые сегодня с утра прибавляют до 1,5%, - отмечает Богдан Зварич. - В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем в начале сессии отступления пары доллар/рубль в район 74 рублей. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит высоковолатильное движение в диапазоне 70 - 75 рублей. В случае же роста негативных настроений на внешних площадках, не исключаем очередной попытки пробоя верхней границы данного диапазона". Рубль в понедельник ослаб по отношению к основным мировым валютам: к окончанию дня доллар вырос на 2,8%, поднявшись в район 74,7 рубля, евро подтянулся на 3,3%, закончив торги на отметке 83,4 рубля, напоминает Богдан Зварич. В ходе сессии давление на национальную валюту оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 30 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль предприняла очередную попытку пробоя сопротивления на уровне 75 рублей. Однако, несмотря на существенный негативный внешней фон, американская валюта не смогла удержать позиции выше этого значения.
.
17 марта 2020 года 14:36
Финансовые рынки находятся в состоянии паники и начинают учитывать в котировках вероятность глобальной рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Центральные банки идут в своих действиях практически ва-банк. Ключевым элементом предотвращения спада в экономике являются согласованные... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:45
Крупнейшие центробанки мира использовали практически все свои возможности по поддержанию стабильности на рынках и предоставлению ликвидности, однако многие инвесторы усомнились в целесообразности этих действий для рынков акций и облигаций, так как рынки сейчас не испытывают системных проблем в... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:41
Решение ряда стран нарастить запасы сырья удерживает цены на нефть от более сильного падения - "Нордеа банк"
Цена на нефть Brent в ходе утренних торгов умеренно корректируется вверх на фоне небольшого восстановления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и находится вблизи отметки $31/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация... читать дальше
.17 марта 2020 года 11:06
Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет... читать дальше
.17 марта 2020 года 10:32
Цены на нефть во вторник в очередной раз могут протестировать отметку 30 долл./барр. - Промсвязьбанк
Несмотря на попытки отскока, нефть во вторник в очередной раз может протестировать 30 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Как мы опасались, нефть вчера тестировала уровень 4-летней давности (30 долл./барр.) на прочность, но в итоге ниже не пошла, а на сегодняшнее утро... читать дальше
.17 марта 2020 года 09:22
Фондовые индексы США в понедельник упали на 12%. Рынки акций Азии движутся разнонаправлено, Япония и Австралия растут. Цены на нефть растут после падения на 9,6-11% накануне, Brent - $30,79 за баррель. читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:20
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.